Tutti i politici scommettono e probabilmente Boris Johnson è uno dei maggiori scommettitori della categoria su scala globale. Forte del fatto che i vaccini stanno dimostrando una buona protezione alla popolazione e che il Regno Unito è molto avanti nella campagna vaccinale, con oltre il 60% della popolazione completamente vaccinata, il premier britannico ha deciso di tirare dritto e aprire domani completamente il Paese per mostrare ancora una volta al mondo che Londra é all’avanguardia nella sfida contro il Covid e pronta a prendere un vantaggio a livello globale nella ripartenza dell’economia. All’insegna della libertà che solo il suo Governo sa garantire ai cittadini Boris aveva battezzato il 19 luglio “freedom day”.

Il ragionamento é un poco quello dell’inzio della pandemia, quando in modo temerario il premier britannico aveva accarezzato l’idea di sottoporre il Paese alla terapia dell’immunità di gregge. Una scelta che naufrago’ quasi immediatamente, quando ci si accorse che gli ospedali si riempivano alla velocità della luce, mettendo a repentaglio l’intero sistema di salute pubblica britannico, noto come NHS. Lo stesso avvenne in novembre, quando Boris tardo’ l’avvio del secondo lockdown provocando un’ondata di migliaia di decessi supplementari. Il suo braccio destro Dominic Cummings, ora fuori dal Governo, ha censurato in una storica deposizione in Parlamento il processo decisionale di quel mese bollando il suo ex-capo di incompetenza su scala monumentale.

Ora ci risiamo. L’approccio è semplice quanto cinico. Con qualche decina di morti aggiuntivi al giorno che il Paese puo’ permettersi di sostenere, il Regno Unito puo’ ingranare le marce alte dell’economia, mostrando al mondo di essere una leggiadra gazzella capace di performances siderali, specialmente ora che è libera dai vincoli della burocratica Unione Europea. Fino a un mese fa la riuscita campagna vaccinale, dovuta in massima parte alla logistica del NHS e all’abnegazione del sottopagato personale sanitario, i contagi erano scesi sotto il paio di migliaia al giorno. Già il primo importante allentamento di giugno ha portato l’andatura dei contagi a oltre 50mila giornalieri venerdi’ con una sessantina di decessi, pari all’1% circa dei contagi. Una cifra apparentemente sostenibile. Secondo gli esperti, con l’allentamento di domani, i contagi dovrebbero salire in tempi brevi oltre quota 100mila giornalieri.

Centomila persone al giorno si tratta di un numero assai elevato, il piu’ alto da inizio pandemia, ma grazie appunto alla disconnessione tra contagi e decessi a prima vista sarebbe una quantità sostenibile. Peccato che il calcolo si presenti approssimativo e semplicistico in puro stile Boris. Già 50mila contagi stanno causando un numero nutrito di ricoveri che sta bloccando l’attività del sistema sanitario nella cura di altre malattie. Centomila rischiano quindi di metterlo in ginocchio, come varie autorità mediche stanno mettendo in guardia. Inoltre, come si sta verificando, i contagi in ascesa verticale obbligano comunque la gente a isolarsi e a non recarsi al lavoro con pregiudizio per l’economia. Il risvolto piu’ grottesco dell’intera vicenda è che a farne le spese, già un giorno prima della riapertura, è lo stesso Governo, dato che il nuovo ministro della Sanità Said Javid ha contratto ieri il morbo trova dosi obbligato all’auto isolamento e con lui lo stesso Johnson e il cancelliere Rishi Sunak che lo hanno frequentato….

Ricordiamo peraltro che nel Regno Unito il 30% non ha ancora subito neppure il primo vaccino e per quanto in massima parte gli esclusi siano giovani, la variante Delta indiana sta iniziando a picchiare su costoro oltre a quelli che per varie ragioni non si erano ancora vaccinati aumentando i ricoveri.

L’aspetto piu’ inquietante della storia è pero’ quello rilevato in una lettera aperta di 1200 scienziati alla famosa rivista scientifica The Lancet in cui mettono in guardia il Governo Johnson dato che rischia di costituire una minaccia per il mondo intero. Secondo gli scienziati infatti un’apertura troppo disinvolta e l’impennata di contagi conseguente trasformerebbero il Regno Unito in un laboratorio di nuove varianti, il che è esattamente quello che si vuole evitare con l’attuale mix di lock-down e accelerazione del processo vaccinale. Per ora Johnson sembra deciso a tirare dritto malgrado le grida di allarme del mondo della scienza. Potrei sbagliarmi ma sono convinto che in tempi piuttosto brevi si troverà costretto, se non a fare marcia indietro, a ricorrere a pesanti correzioni alla sua linea spavalda.